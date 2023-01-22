«Арсенал» — «МЮ»: прогноз на матч АПЛ от Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» – «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Главная встреча в АПЛ не только в этом туре, но и, наверное, во всём чемпионате. «Манчестер Юнайтед» ударно провёл последний месяц и стал чуть ли не главным преследователем «Арсенала». По игре он более стабилен, чем тот же «Ман Сити». «Арсенал» пока не даёт усомниться в своей силе.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Поначалу многие скептически относились к его лидерству, но команда Артеты убедила, что она претендент на чемпионство номер один. Не сбавляют темп лондонцы, и их лидерство уже очень ощутимое, но если выиграть ещё и в матче с «МЮ», то отрыв станет уже очень большим. Да, играть почти целый круг, но без затяжного провала «канониров» остальным не на что рассчитывать.

«Юнайтед» нанесли единственное поражение «Арсеналу» в этом чемпионате. Лондонцы, конечно, об этом помнят, настрой будет запредельным. При своих трибунах «Арсенал» будет активен, будет диктовать темп. «МЮ», скорее всего, постарается подловить соперника на контратаках. Вряд ли он будет надолго забирать мяч, особенно при равном счёте.

Я возьму ставку «обе забьют». В голе «Арсенала» сомнений никаких, команда очень много создаёт сама, здорово вскрывает чужую оборону. У «МЮ» в защите стало получше, чем в прошлых сезонах, но пропускают манкунианцы всё же достаточно регулярно. Зато и атака работает, хорошо себя чувствует Рашфорд, снова великолепно заиграл Фернандеш.

Появился у «Манчестера» и вариант усиления со скамейки. Так что какой-то шанс они выловят, возможно, используют стандарт».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Карпин: хорошо или плохо, что Россия не ушла в азиатский футбол — посмотрим.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

Зарема Салихова: летом за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.