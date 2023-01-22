«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.56.

«Локомотив» в последнее время как-то захромал в части результата. Хотя по игре вроде выглядит вполне пристойно, а вот «Салават» по игре выглядит как раз непристойно, пропуская в Нижнекамске от последней на тот момент команды Восточной конференции пять шайб и проигрывая третий матч подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе, ещё до Нового года один маститый тренер меня предупреждал, что в конце января гранды, нацеливающиеся минимум на финал конференции, должны будут немного покувыркаться. Прямо-таки обязательное условие для будущих побед.

Итак, налицо встреча двух планово кувыркающихся команд. Только у «Локомотива» это выходит как-то скромно, тогда как кувырки у «Салавата», особенно в Нижнекамске, выглядят сочно. Теперь эти команды будут кувыркаться вдвоём, в Ярославле, и бог его знает, до чего докувыркаются.

В одном можно не сомневаться: заброшенных шайб много не будет. Потому что встречаются две команды, пляшущие исключительно от своих ворот. Хорошо, если в основное время хотя бы одна шайба будет заброшена, если две – это уже будет голевое пиршество. Поэтому можно смело ставить тотал не больше 4.5 шайбы и не заморачиваться.

Думаю, всё-таки «Локомотив» выиграет. Родная арена, лишний день отдыха – всё это должно сказаться. Плюс у «Салавата» в следующем туре самое принципиальное из всех возможных противостояние – с «Ак Барсом».

Поэтому правильным будет предположить, что на два очка хозяева намучаются, причём не факт, что уложатся в основное время».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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