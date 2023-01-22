«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно

22 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент — 3.50.

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.73.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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