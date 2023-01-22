«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья за 3.60.
«Атлетик» старается не пускать в сильный отрыв конкурентов за места в топ-4, но после возобновления чемпионата пока не радует стабильностью и активностью впереди. Баски не смогли дома обыграть «Осасуну» и уступили в другом дерби «Реалу Сосьедад», показав себя уязвимо сзади и неуверенно в атаке. Теперь в гости приедет столичный гранд, и взять очки в этой игре тоже будет нелегко.
«Реал» и сам вышел не совсем удачно с каникул и даже в двух победных встречах не смотрелся угрожающе. Да, мадридцам удалось обыграть скромные «Кадис» и «Вальядолид», но матч с более классным соперником в лице «Вильярреала» тут же обернулся поражением. Теперь «сливочным» нужно брать все три очка в Бильбао, если они не желают отпускать «Барселону» в ещё более весомый отрыв.
На мой взгляд, в этой паре всё непросто и ждать лёгкой победы мадридцев не стоит. «Атлетик» всегда крайне серьёзно настраивается на матчи с грандами и так просто три очка не отдаст. Однако и победить баскам будет сложно, учитывая нужду «сливочных» в очках и перевес по ключевым параметрам. Я считаю, что стоит ждать равной борьбы и ничейного итога, принимая во внимание все предматчевые расклады.
Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.60».
Экспресс с коэффициентом 9.72.
«Ювентус» могут исключить из еврокубков за финансовые махинации.
Дзюба станет звездой в Китае. В Поднебесной обожают русских.
Павлюченко: Алексей Миранчук нашёл свою команду.
- 22 января 2023
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 21 января 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:15