«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.60.

Лучшие прогнозы на Примеры.

«Атлетик» старается не пускать в сильный отрыв конкурентов за места в топ-4, но после возобновления чемпионата пока не радует стабильностью и активностью впереди. Баски не смогли дома обыграть «Осасуну» и уступили в другом дерби «Реалу Сосьедад», показав себя уязвимо сзади и неуверенно в атаке. Теперь в гости приедет столичный гранд, и взять очки в этой игре тоже будет нелегко.

«Реал» и сам вышел не совсем удачно с каникул и даже в двух победных встречах не смотрелся угрожающе. Да, мадридцам удалось обыграть скромные «Кадис» и «Вальядолид», но матч с более классным соперником в лице «Вильярреала» тут же обернулся поражением. Теперь «сливочным» нужно брать все три очка в Бильбао, если они не желают отпускать «Барселону» в ещё более весомый отрыв.

На мой взгляд, в этой паре всё непросто и ждать лёгкой победы мадридцев не стоит. «Атлетик» всегда крайне серьёзно настраивается на матчи с грандами и так просто три очка не отдаст. Однако и победить баскам будет сложно, учитывая нужду «сливочных» в очках и перевес по ключевым параметрам. Я считаю, что стоит ждать равной борьбы и ничейного итога, принимая во внимание все предматчевые расклады.

Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.60».

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