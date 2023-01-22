Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.32.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Этот матч мог бы пройти под вывеской «победители дерби», но всё испортил суровый календарь английского футбола. Пока «Арсенал» почивал на лаврах и усиленно готовился к важной встрече, «МЮ» играл перенесённый матч с «Кристал Пэлас» и упустил победу. Теперь болельщики команды обсуждают, как «красные дьяволы» будут играть с «Арсеналом» без дисквалифицированного Каземиро.

Микель Артета возглавляет «Арсенал» уже три года и всё это время пользуется доверием руководства. Ставка на молодого ученика Гвардиолы сыграла – клуб уверенно лидирует в чемпионате, а на своём стадионе выиграл в 10 из 11 последних игр АПЛ.

Магия стадиона «Эмирейтс» имеет важное значение для «канониров». «Арсенал» обыгрывал здесь «МЮ» в трёх из четырёх домашних матчей. Лондонский клуб подтвердит свои чемпионские амбиции победой, но пропустит как минимум один гол.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32.

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