Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» от Александра Елагина

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ».

Ставка: тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча за 1.86.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«После впечатляющей победы «канониров» над «Тоттенхэмом» именно команда Микеля Артеты считается основным претендентом на чемпионский титул. Лондонцы опережают идущий вторым «Ман Сити» на восемь очков. Это самый большой отрыв «Арсенала» в роли лидера от команды со второго места, которая провела столько же матчей, начиная с чемпионского сезона-2003/2004. Кроме того, 47 очков за 18 туров — наибольшее их количество очков на данном этапе в АПЛ.

С «Тоттенхэмом» «Арсенал» показал отличную атакующую игру. После перерыва она была подчёркнута хорошей обороной, которая отражала волны атак соперника. Эта победа стала первым дублем «канониров» над «шпорами» с сезона-2013/2014. Однако поставленная задача не становится легче для «Арсенала», так как в соперниках «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы выиграли в девяти матчах подряд. Это их самая длинная победная серия со времён Моуринью. Единственное поражение в этом сезоне АПЛ «Арсенал» потерпел как раз от «Юнайтед». Гости надеются сотворить второй победный дубль над «Арсеналом» после ухода Алекса Фергюсона. «Арсенал» ещё не пропустил ни одного гола в 2023 году. «Канониры» не пропускали в своих первых четырёх играх в начале года только три раза за всю историю. Матч ожидается интереснейшим. Думаю, главные события произойдут после перерыва».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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