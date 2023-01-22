Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» от Александра Елагина

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» от Александра Елагина
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ».

Ставка: тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча за 1.86.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«После впечатляющей победы «канониров» над «Тоттенхэмом» именно команда Микеля Артеты считается основным претендентом на чемпионский титул. Лондонцы опережают идущий вторым «Ман Сити» на восемь очков. Это самый большой отрыв «Арсенала» в роли лидера от команды со второго места, которая провела столько же матчей, начиная с чемпионского сезона-2003/2004. Кроме того, 47 очков за 18 туров — наибольшее их количество очков на данном этапе в АПЛ.

С «Тоттенхэмом» «Арсенал» показал отличную атакующую игру. После перерыва она была подчёркнута хорошей обороной, которая отражала волны атак соперника. Эта победа стала первым дублем «канониров» над «шпорами» с сезона-2013/2014. Однако поставленная задача не становится легче для «Арсенала», так как в соперниках «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы выиграли в девяти матчах подряд. Это их самая длинная победная серия со времён Моуринью. Единственное поражение в этом сезоне АПЛ «Арсенал» потерпел как раз от «Юнайтед». Гости надеются сотворить второй победный дубль над «Арсеналом» после ухода Алекса Фергюсона. «Арсенал» ещё не пропустил ни одного гола в 2023 году. «Канониры» не пропускали в своих первых четырёх играх в начале года только три раза за всю историю. Матч ожидается интереснейшим. Думаю, главные события произойдут после перерыва».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Дзюба станет звездой в Китае. В Поднебесной обожают русских.

Павлюченко: Алексей Миранчук нашёл свою команду.

«Ювентус» могут исключить из еврокубков за финансовые махинации.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.

«Арсенал» — «МЮ». Артета притормозит тен Хага «Арсенал» — «МЮ». Артета притормозит тен Хага
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023