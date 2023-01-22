«Арсенал» — «МЮ»: трансляция матча АПЛ, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

22 января состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 19:30 мск.

На территории Российской Федерации матч показан не будет.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89, а шансы «МЮ» оцениваются аналитиками в 4.24. Ничья доступна за 3.98.

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.26, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74.

На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.14, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.41. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.64.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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