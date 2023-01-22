«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на матч 19-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 19-го тура Серии А «Ювентус» – «Аталанта».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.30.

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«Ювентус» из-за решения федерации отбросило в конец первой десятки, с него сняли сразу 15 очков. Теперь о Лиге чемпионов можно забыть. Догнать вряд ли получится, тем более что туринцы не особенно стабильны в этом сезоне, а в прошлом туре вообще проиграли со счётом 1:5 в матче с «Наполи».

«Аталанта» же как раз получила реальный шанс, чтобы оказаться в четвёрке по итогам чемпионата. Сейчас она делит четвёртое место с двумя римскими клубами. Очки нужны, но выезд в Турин лёгким не может быть по определению.

У «Ювентуса» по-прежнему не будет Погба, Бонуччи, Влаховича, но решение федерации должно раззадорить футболистов. Очень обидно получать такое наказание. Нужно потешить самолюбие, а заодно испортить жизнь команде, которая как бы теперь претендует на твоё место.

«Аталанта» в последних матчах играет ярко, но много пропускает. Думаю, «Ювентус» воспользуется проблемами соперника в защите и выиграет. Эта победа нужна туринцам с моральной точки зрения».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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