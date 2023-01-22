«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид в рамках 18-го тура Примеры.

Ставка: Бензема забьёт за 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» показал, что он жив. Он неудачно провёл первый тайм матча с «Вильярреалом», пропустив два мяча, но во втором тайме смог не только отыграться, но и вырвать победу.

Эта победа лишний раз показала, что хоронить «Реал» после поражения от «Барселоны» ни в коем случае нельзя. Да, у «Реала» есть вопросы по травмированным игрокам, по состоянию отдельных игроков, например Модрича, но Винисиус свеж, а Бензема хорош.

«Атлетик» выиграл свой матч Кубка Испании у «Эспаньола» со счётом 1:0.

Матч сложный для прогноза, но, посмотрев статистику последних очных матчей, я поставлю на гол Бензема. Он в последних играх стабильно забивает баскам. Он в хорошей форме, бьёт пенальти, поэтому верю в гол француза».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Дзюба станет звездой в Китае. В Поднебесной обожают русских.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.

Зарема Салихова: летом за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.