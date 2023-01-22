Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетик» после паузы выигрывал исключительно в Кубке Испании, но не в Примере. С такими результатами баски выпали из зоны еврокубков и откатились на восьмую строчку. Особенно больно по их турнирным амбициям ударило поражение в игре с «Реалом Сосьедад», который очень уверенно обыграл соседей.

«Реал» Мадрид потерял первую строчку в таблице и уступил «Барселоне» в Суперкубке. Такой расклад не устраивал Карло Анчелотти, и он приложил все усилия, чтобы не провалить ещё и Кубок Испании. «Реал» был очень близок к этому, пропустив два гола от «Вильярреала» уже в первом тайме. Правильные замены от Анчелотти перевернули игру, и «сливочные» смогли вырвать победу у непростого соперника.

Если «Реал» с «Атлетиком» отыграет так же, как и второй тайм с «Вильярреалом» то шансы на победу у басков будут минимальные. Хозяева растеряли оптимальную форму, а «Реал» хоть и уставший, но держит марку и находит в себе внутренние резервы, чтобы не сбавлять обороты. Предлагаем поставить на победу «Реала» с коэффициентом 2.50.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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