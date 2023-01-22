«Ювентус» — «Аталанта»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

22 января состоится матч 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск.
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Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, а шансы «Аталанты» оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.
Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Аталанта» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.81.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.94.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.
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Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.
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