Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Кубке Италии «Ювентус» не подвёл и сыграл результативно. Попробуем снова заиграть этот же вариант, пока запал у туринцев не иссяк. Есть и другие предпосылки к тому, что Аллегри не сможет засушить очередной матч. Достаточно взглянуть, кто у него в соперниках и как зрелищно «Аталанта» играет зимой.

Начав с неудачного, но результативного матча со «Специей», бергамаски быстро встали на правильные рельсы и выиграли в трёх следующих матчах. Сначала минимально обыграли «Болонью», а потом устроили настоящий парад результативного футбола, выиграв во встрече с «Салернитаной» с крупным счётом 8:2, а затем со «Специей» в Кубке — 5:2.

Атака «Аталанты» сейчас главный её козырь, а угроза исходит почти от всех игроков. Попытка закрыть главного лидера с «Аталантой» не сработает, потому что такого просто нет. Гости не дадут «Ювентусу» засушить очередной матч. Поэтому тут очень интересно смотрится ставка на тотал больше 2.5 мяча за 2.02. Тем более учитывая, в каком расстроенном настроении будут туринцы после того, как у них отняли 15 очков.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.

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Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

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