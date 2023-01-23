«Сибирь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Амур».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.39.



«У «Сибири» начинается своеобразная декада дальневосточного хоккея. Потому что она проведёт шесть матчей подряд с дальневосточными командами, по три игры с каждой, причем две из трёх будут выездными. И по тому, как сейчас играют дальневосточники, это выглядит неплохим подспорьем для новосибирцев в плане удержания первого места в Восточной конференции.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Начинает «Сибирь» домашним матчем с «Амуром». Хабаровчане сейчас, безусловно, рвут поджилки, пытаясь пролезть в зону плей-офф хоть ужом, хоть ежом. Что-то получается, что-то нет, но можно не сомневаться, что и «Сибири» с хабаровчанами придется повозиться и попотеть.



И если по окончательному результату могут быть вопросы, то по количеству заброшенных шайб вопросов быть не должно. «Сибирь», в принципе, пляшет от своих ворот и гордится крепостью своей обороны, а у «Амура» выездная модель особой активности в нападении не предусматривает. Поэтому матч должен выходить «низовым», с тоталом, явно не превышающим 6.5.



Но «Сибирь», как ни крути, лидер Восточной конференции, хоть в это многие до сих пор не могут поверить. Поэтому предположу, что даже игра хабаровчан на разрыв аорты вряд ли поможет им набрать в Новосибирске более одного очка. То есть в прогнозе это звучит так: «Сибирь» любым способом наберёт два очка. И сохранит за собой лидерство Востока», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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