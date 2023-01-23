«Нефтехимик» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал омский «Авангард».
Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Белозёров с передач Андрея Чивилёва и Владислава Леонтьева. На 12-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Ансель Галимов с передачи Семёна Кизимова.
В конце первой двадцатиминутки размочил счёт Сергей Толчинский с передач Семёна Чистякова и Арсения Грицюка.
Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет дома с хабаровским «Амуром» 25 января. «Авангард» в этот же день сыграет с «Трактором» в Омске.
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