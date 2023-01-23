«Арсенал» — «МЮ»: результат матча, кто победил, как сыграли, какой счёт

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
«Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.
В первом тайме, на 17-й минуте, счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа.
На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперёд, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной. Через шесть минут аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ударом головой сравнял счёт.
Победный мяч «Арсенала» на 90-й минуте забил Нкетиа, оформив дубль.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 очков.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
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