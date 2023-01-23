«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.88.



«Только показалось, что «Трактор» оживает, как приехал казахстанский доктор и вынес диагноз «Пациент, скорее, мёртв». Причем казахстанский доктор пинками выгнал «Трактор» из зоны плей-офф Восточной конференции и занял это место сам. И теперь челябинцам надо снова отвоёвывать утраченные позиции, причём делать это придется не с «Витязем» и даже не с «Барысом», а с «Ак Барсом». Который вроде бы звёзд с неба не хватает (он их в межсезонье нахватал), но при этом выиграл восемь из девяти последних матчей. И есть большое подозрение, что после челябинского матча у «больших татар» будет девять побед в десяти матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.



Понятно, что уральцы лягут костьми, но, как мне кажется, им это не поможет. Точно можно сказать одно: матч будет «низовым». Даже очень «низовым». Потому что в вышеназванных девяти последних матчах казанцы больше трёх шайб принципиально не забрасывают, а в половине случаев им для победы хватает и двух. С учётом того, что челябинское нападение в этом сезоне в принципе не блещет, ждать водопада заброшенных шайб бессмысленно. Хорошо, если тотал достигнет 5.5, но, думается, и этого не достигнет.



Что же касается итогового результата, то мне он видится очевидным: «Ак Барс» наберёт два очка. Скорее всего, даже в основное время, но если «Трактор» вывернется наизнанку и выполнит тренерское задание на 200 процентов, то за его пределами. Это и будет моим прогнозом», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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