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«Валенсия» — «Альмерия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Валенсия» — «Альмерия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Альмерия» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Валенсии» за 1.65.

«Завершится испанский тур матчем в Валенсии: на «Месталье» «Валенсия» будет принимать «Альмерию». Команды соседствуют в таблице: «Валенсия» — 12-я (19 очков), «Альмерия» — 13-я (18 очков). «Валенсия» в последних двух матчах чемпионата проигрывала, также она проиграла «Реалу» в Суперкубке Испании в серии пенальти, но ударно прошлась по сопернику в Кубке Короля – выиграла 4:0 у Хихона на выезде, причём красиво, по делу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что дома «Валенсия» должна как-то реабилитироваться. Было поражение от «Кадиса», совсем ненужное. Я, честно говоря, сомневаюсь, что «Валенсия» проиграет третий подряд матч в чемпионате.

«Валенсия» пропускала предыдущий тур, победа ей, конечно, очень нужна. Исторически если смотреть, «Валенсия» дома в последних пяти матчах с «Альмерией» четыре раза победила. Верю, что и здесь победа будет на стороне «Валенсии», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.78.

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