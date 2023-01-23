«Интер» — «Эмполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи».



Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.10.



«Итальянская Серия А продолжается. «Интер» в очередном туре примет «Эмполи». «Интер» среди недели разгромил «Милан» в Суперкубке Италии. Это было красиво. Уже в первом тайме «Интер» уничтожал своего соперника, создавая момент за моментом. Удивительно, что при таком преимуществе «Интер» выиграл всего 3:0.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В последнее время «Интер» хорош. Также был обыгран и «Наполи», но уже в другом турнире. «Интер» не всегда с запасом выигрывает, но выигрывает. «Интер» хорошо смотрится в защите, поэтому в целом команда Симоне Индзаги сейчас реально хороша.



«Эмполи» — середняк Серии А, но уже четыре матча подряд не уступает. Но если посмотреть, как «Эмполи» играет против больших команд, то тут одни поражения. Поражения были от «Аталанты», от «Ромы», от «Милана».



Нынешний «Интер», который играет дома, просто должен обыгрывать такого соперника. Надо не отпускать «Наполи», который ещё не оторвался слишком далеко. Я в этой игре взял бы победу «Интера» при ТМ (3.5). Такая победа может быть добыта в эконом-режиме. Такие победы мы уже видели в исполнении «Интера». Стоит ждать спокойной и комфортной победы с небольшим тоталом», — сказал Керимов.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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