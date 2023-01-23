Эксперты назвали шансы Хачанова и Рублёва выиграть Australian Open

На Australian Open определились все участники 1/4 финала в мужском одиночном разряде. До этой стадии добрались два россиянина: Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Букмекеры назвали шансы наших игроков победить на турнире.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Шансы Рублёва оценили коэффициентом 12.00, это примерно 8% вероятности. В четвертьфинале Андрею предстоит матч с главным фаворитом — сербом Новаком Джоковичем (коэффициент 1.53).
Поставить на то, что Australian Open выиграет Карен Хачанов, можно за 17.00 (6%). Его соперник по четвертьфиналу — американец Себастьян Корда, чьи шансы оценили котировкой 9.50. Ранее Корда выбил из борьбы Даниила Медведева.
Кроме того, в числе фаворитов грек Стефанос Циципас, на его победу можно поставить за 4.50.
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Четыре русскоговорящие теннисистки сыграют в 1/4 финала Australian Open.
Карен Хачанов выиграл 12 из 14 сетов на Australian Open — 2023.
Рублёв обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open.
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