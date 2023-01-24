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«Лацио» — «Милан»: эксперты назвали фаворита матча Серии А

«Лацио» — «Милан»: эксперты назвали фаворита матча Серии А
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24 января состоится матч итальянской Серии А «Лацио» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Лацио» оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Милан» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 5.60.

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