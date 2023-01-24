«Лацио» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Лацио» — «Милан».
Ставка: победа «Милана» за 2.43.
«Лацио» после возобновления чемпионата так и не обрел пока стабильности и сыграл невзрачно против довольно посредственных противников. Проигрыш «Лечче» и ничья с «Эмполи» вряд ли способны обрадовать болельщиков и самих футболистов римского клуба, учитывая их амбиции побороться за место в зоне Лиги Чемпионов в этом розыгрыше. Теперь команду ждет непростое испытание миланским коллективом, который прибудет очень мотивированным после нескольких осечек кряду.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Милан» и сам раздал немало очков во второй части сезона, не сумев переиграть «Рому» и «Лечче». Эти неудачи вылились в то, что теперь отставание от лидера «Наполи» составляет 12 баллов и очень усложняет «россонери» задачу по добыче титула. Полагаю, что в Рим клуб прибудет исключительно за победой, учитывая такое положение дел в таблице.
На мой взгляд, в этой паре примерно равные шансы на победу у обеих сторон, но гости все-таки смотрятся предпочтительнее. Да, «Лацио» играет дома, но тонус римлян пока не такой свежий, как у соперника. Да и в остальном «россонери» выглядят солиднее и стабильнее. Я считаю, что в непростой борьбе «Милан» сможет вырвать три очка», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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