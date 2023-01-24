«Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.67.



«Для «Спартака» предыдущий тур сложился крайне удачно. Мало того что красно-белые сами заработали два очка, всухую обыграв ХК «Сочи», так ещё и в битве прямых конкурентов победил нижестоящий. То есть теперь преимущество «Спартака» над страждущими плей-офф составляет уже два очка. Но это может сыграть плохую службу, если красно-белые расслабятся. Ведь расслабляться им никак нельзя, ибо предстоит играть как раз с таким страждущим, в предыдущем туре упустившим своё место в зоне плей-офф, то есть с минским «Динамо».



Лучшие прогнозы на сегодня.



После того как минчане выиграли два матча подряд и вновь влезли в зону плей-офф, показалось, что они решили свой главный вопрос с функциональной готовностью и больше не просаживаются в концовке матчей. Но в предыдущем туре, играя в Череповце, «зубры», минимально ведя в счёте, пропустили две шайбы в третьем периоде и ликвидировать отставание не смогли – вновь подсели к концу. Думаю, что тренерский штаб «Спартака» тоже всё это видел, всё понимает и постарается воспользоваться минским недостатком. Который теперь проявляется не каждый раз, но если уж проявляется, то держись.



Предположу достаточно низовой матч, поскольку никто из соперников в остроатакующий хоккей не играет. И даже не в остро, а в просто атакующий не играет тоже. Тотал вряд ли будет выше 5.5. А по итогам этого матча красно-белые любым способом должны набрать два очка, заодно помогая «Северстали», которой на следующий день играть в Казахстане, но во вторник она будет очень болеть за «Спартак», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.61.



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