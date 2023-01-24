«Лацио» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А 24 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лацио» — «Милан» в рамках 20-го тура Серии А.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.
«Как вы знаете, семь команд претендовали на высокие места в Серии А, по после того, как с «Ювентуса» сняли 15 очков, команд осталось шесть. «Наполи» слишком далеко оторвался и, скорее всего, станет чемпионом, поэтому борьба пойдёт за остальные места, которые дают право сыграть в Лиге чемпионов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Милан» в этом году играет крайне нестабильно. В плане исхода я вообще не пойму, кто победит в этом матче. Тем более что «Лацио» тоже непредсказуемая команда. При этом яркие отрезки команды показывают.
Думаю, что будет яркий футбол, командам нужна победа. Мой первый прогноз – тотал больше 2.5. Второй прогноз – тотал больше 5.5 жёлтой карточки. В очных матчах этих команд жёлтых карточек очень много», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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