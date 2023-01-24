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«Лацио» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А 24 января

«Лацио» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на игру Серии А 24 января
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лацио» — «Милан» в рамках 20-го тура Серии А.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

«Как вы знаете, семь команд претендовали на высокие места в Серии А, по после того, как с «Ювентуса» сняли 15 очков, команд осталось шесть. «Наполи» слишком далеко оторвался и, скорее всего, станет чемпионом, поэтому борьба пойдёт за остальные места, которые дают право сыграть в Лиге чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» в этом году играет крайне нестабильно. В плане исхода я вообще не пойму, кто победит в этом матче. Тем более что «Лацио» тоже непредсказуемая команда. При этом яркие отрезки команды показывают.

Думаю, что будет яркий футбол, командам нужна победа. Мой первый прогноз – тотал больше 2.5. Второй прогноз – тотал больше 5.5 жёлтой карточки. В очных матчах этих команд жёлтых карточек очень много», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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