«Лацио» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 20-го тура Серии А «Лацио» — «Милан».



Ставка: 2–3 гола в матче за 1.97.



«Милан» идёт на втором месте, а «Лацио» неподалеку от зоны Лиги чемпионов, отставая от соперников на четыре очка. Ситуация в верхней части турнирной таблицы плотная, исключая «Наполи», который оторвался и, вполне вероятно, станет чемпионом.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Лацио» одержал две победы подряд, несмотря на кадровый дефицит, римляне набирают очки.



«Милан» начал год неважно в чемпионате, закрепив неудачи поражением в Суперкубке, где «Интер» просто уничтожил «Милан». При этом команда ещё и вылетела из Кубка Италии, так что проблемы у команды есть, и их нужно решать в том числе через большие матчи.



В 13 из 18 матчей «Милана» Серии А в нынешнем сезоне проходила ставка обе забьют и тотал больше 2.5. Я не думаю, что голов будет очень много, поэтому выберу такую ставку – тотал 2–3 гола. В последнем матче этих команд эта ставка прошла», — сказал Керимов.



Экспресс с коэффициентом 5.61.



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