Карен Хачанов — Себастьян Корда: результат матча Australian Open, кто вышел в полуфинал

Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Четвертьфинальный матч с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Напомним, во втором сете при счёте 3:2 в пользу Корды американец уже жаловался на проблемы с кистью, однако спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился.
Таким образом, Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).
Экспресс с коэффициентом 5.61.
Кафельников: за игрой такого Хачанова приятно наблюдать.
Тарпищев рассказал, благодаря чему Хачанов обыграл Корду.
Рыбакина вышла во второй полуфинал на трёх последних «Шлемах».
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