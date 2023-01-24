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Карен Хачанов — Себастьян Корда: результат матча Australian Open, кто вышел в полуфинал

Карен Хачанов — Себастьян Корда: результат матча Australian Open, кто вышел в полуфинал
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Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Четвертьфинальный матч с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Напомним, во втором сете при счёте 3:2 в пользу Корды американец уже жаловался на проблемы с кистью, однако спустя несколько минут после выхода врача матч возобновился.

Таким образом, Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).

Экспресс с коэффициентом 5.61.

Кафельников: за игрой такого Хачанова приятно наблюдать.

Тарпищев рассказал, благодаря чему Хачанов обыграл Корду.

Рыбакина вышла во второй полуфинал на трёх последних «Шлемах».

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