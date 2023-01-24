«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Германии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.28.



«Матч 17-го тура, где «Бавария» сыграет с «Кёльном». В первом матче после возобновления чемпионата «Бавария» сыграла со счётом 1:1 с «РБ Лейпциг», а «Кёльн» просто вынес своего соседа по турнирной таблице «Вердер» со счётом 7:1. В этом матче все понимают, что «Бавария» — фаворит, но помните мой прогноз на матч «Бавария» — «Лейпциг»? Я очень боялся, что «Бавария» будет ещё вялой и весь свой потенциал не покажет, и сказал, что самое лучшее — взять обе забьют, так и случилось.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Бавария» очень часто допускает в обороне ошибки, но забивает команда очень много — 50 голов за 17 игр, это суперцифры. «Кёльн» — команда с характером, и в этом сезоне они это уже не раз это доказывали. В этой игре они будут играть от обороны и стараться выбегать в контратаки. У команды очень хорошие стандарты, и, мне кажется, «Кёльн», как и многие команды, которые приезжают на «Альянц Арену» с пониманием того, что терять им нечего, а есть возможность приобрести, попробует удивить. Поэтому уверен, что «Кёльн» будет играть от обороны, потому что «Бавария» будет владеть мячом, но про атаки они точно не забудут, плюс забили семь мячей «Вердеру». Для меня это очень убедительно. Это всё я веду к ставке обе забьют и победа «Баварии», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 5.61.



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