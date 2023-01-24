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Андрей Рублёв — Новак Джокович: когда матч Australian Open, где смотреть, прогнозы

Андрей Рублёв — Новак Джокович: когда матч Australian Open, где смотреть, прогнозы
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25 января в матче 1/4 финала Australian Open россиянин Андрей Рублёв сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Ориентировочное начало встречи — 11:35 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на канале Eurosport.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом матча серба. Поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.13. Шансы Андрея Рублёва оценили коэффициентом 5.90.

Букмекеры считают, что матч продлится более трёх партий. Сделать ставку на ТБ 3.5 сета можно с коэффициентом 1.79, а на ТМ 3.5 сета дают 1.96.

Рублёв на пути к четвертьфиналу победил австрийца Доминика Тима, финна Эмиля Руусувуори, британца Дэна Эванса и датчанина Хольгера Руне. Джокович обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну, француза Энцо Коко, болгарина Григора Димитрова и австралийца Алекса Де Минора.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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