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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: эксперты назвали фаворита «зелёного дерби» КХЛ

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: эксперты назвали фаворита «зелёного дерби» КХЛ
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25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу казанцев эксперты предлагают коэффициент 2.90.

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Марченко забил 10-й гол в НХЛ. У него ни одной передачи.

Панарин — четвёртый россиянин с 50 очками за сезон в НХЛ.

Билялетдинов ответил, сыграет ли ещё Зарипов в этом сезоне.

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