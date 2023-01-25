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«Лацио» — «Милан»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Лацио» — «Милан»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, как сыграли
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24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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Спустя четыре минуты после стартового свистка мяч в ворота соперника отправил Сергей Милинкович-Савич. Ему ассистировал Маттиа Цаканьи. В конце первого тайма сам Цаканьи записал на свой счёт забитый мяч. Во второй половине встречи Луис Альберто реализовал одиннадцатиметровый удар, а вскоре Фелипе Андерсон установил итоговый счёт в мате. На этот раз Альберто отдал голевую передачу.

После 19 туров чемпионата Италии в Серии А лидирует «Наполи» (50). «Россонери» с 38 очками располагаются на втором месте в турнире. Римляне с 37 очками занимают третью строчку.

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