Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Кёльн»: результат матча Бундеслиги, как сыграли, кто победил, кто забивал

«Бавария» — «Кёльн»: результат матча Бундеслиги, как сыграли, кто победил, кто забивал
Комментарии

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Кёльн». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 4-й минуте встречи единственный гол забил тунисский полузащитник «Кёльна» Эйе Скири. Результативную передачу отдал защитник кёльнского клуба Юлиан Хабот. На 90-й минуте хавбек «Баварии» Йозуа Киммих сравнял счёт.

«Кёльн» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. Мюнхенская «Бавария» (36) — на первом месте. В тройку лидеров входят «РБ Лейпциг» (32) и «Айнтрахт» (30). В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» 28 января, а «Кёльн» на выезде проведёт матч с «Шальке» 29 января.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Владелец «Эвертона» выставил клуб на продажу.

«Манчестер Юнайтед» продаст Магуайра летом.

Кокорин заявил, что за ним следил лондонский «Арсенал».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023