Андрей Рублёв — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Australian Open Андрей Рублёв – Новак Джокович.
Ставка: ТБ 34.5 за 1.83.
«В матче с датчанином Хольгером Руне наш Андрей Рублёв одержал фантастическую победу. С одной стороны, потрачено немало сил и эмоций, с другой, подобные матчи придают ещё больше уверенности. Уйти от поражения с 0:5 и 3:7, поверьте, дорогого стоит. За Андрея рада, но это был лишь четвёртый круг, и вся основная борьба ещё впереди.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Предстоящей ночью Рублёву играть с одним из лучших теннисистов современности сербом Новаком Джоковичем. В том, что предстоит борьба и, вполне возможно, долгий, упорный, пятисетовый поединок – сомнений нет. По ходу турнира Джокович говорил о том, что его беспокоит травма левого бедра. Так ли это на самом деле, знает только Новак, но я не думаю, что это он говорит ради того, чтобы расслабить своего соперника», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 9.05.
Мама Рублёва: на матч с Джоковичем Андрей будет выходить в состоянии эйфории.
Впервые в истории две белоруски сыграют в полуфинале «Большого шлема».
Хачанов: конкуренция с Медведевым и Рублёвым помогает нам становиться лучше.
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