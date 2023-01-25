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Андрей Рублёв — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Андрей Рублёв — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Australian Open Андрей РублёвНовак Джокович.

Ставка: ТБ 34.5 за 1.83.

«В матче с датчанином Хольгером Руне наш Андрей Рублёв одержал фантастическую победу. С одной стороны, потрачено немало сил и эмоций, с другой, подобные матчи придают ещё больше уверенности. Уйти от поражения с 0:5 и 3:7, поверьте, дорогого стоит. За Андрея рада, но это был лишь четвёртый круг, и вся основная борьба ещё впереди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предстоящей ночью Рублёву играть с одним из лучших теннисистов современности сербом Новаком Джоковичем. В том, что предстоит борьба и, вполне возможно, долгий, упорный, пятисетовый поединок – сомнений нет. По ходу турнира Джокович говорил о том, что его беспокоит травма левого бедра. Так ли это на самом деле, знает только Новак, но я не думаю, что это он говорит ради того, чтобы расслабить своего соперника», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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