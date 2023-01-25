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Букмекеры отправили на развитие российского спорта 13,8 млрд рублей в 2022 году

Букмекеры отправили на развитие российского спорта 13,8 млрд рублей в 2022 году
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Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» раскрыла ключевой показатель своей деятельности за 2022 год — объём собранных целевых отчислений на поддержку российского спорта.

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В 2022 году российские легальные букмекеры отправили 13,8 млрд рублей целевых отчислений на поддержку спорта в России. Это на 38% выше в сравнении с 2021 годом. Тогда объём целевых отчислений составил 10 млрд рублей.

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