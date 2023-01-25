«Авангард» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор».



Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 6.5 за 2.30.



«Как-то неудачно «Авангард» съездил в солнечный Татарстан. Где проиграл сперва «большим татарам», а потом и «маленьким». Второе поражение и вовсе стало удивительным, поскольку всего неделю назад «ястребы» расписали «Нефтехимик» дома «под Хохлому» и всухую. А тут одна заброшенная шайба в двух матчах и куча вопросов к омскому нападению.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но «Авангард» проиграл два последних матча, а «Трактор» целых три. Причём одно поражение оказалось знаковым, поскольку после него челябинцы слетели сразу из зоны плей-офф на последнее место в своей Восточной конференции. А поскольку после этого они проиграли ещё раз, то лишь согрели это уже своё последнее место. И хоть обратно до зоны плей-офф совсем недалеко, но возвращение в неё выглядит невыполнимой миссией, поскольку соперники в ближайших матчах у уральцев будут – мама не горюй! Один из них, кстати, «Авангард».



Это будет уже четвёртая встреча соперников в нынешнем сезоне. Один матч «Трактор» выиграл, даже, скорее, вымучил с футбольным счётом 1:0, но два других проиграл с грохотом и под фанфары. Конечно, в Омске он попытается зацепиться за результат, но в последнее время цеплялка «Трактора» выглядит совсем уж неубедительно, поэтому особых шансов у челябинцев я там не вижу. Особенно с учётом того, что после двух татарстанских поражений «ястребам» надо будет перед своей публикой реабилитироваться.



Не ожидаю какой-то повышенной результативности, в основном из-за того, что напихать должны «Трактору». Тотал вряд ли превысит 6.5. А по итогам матча хозяева наберут два очка и, думается, сумеют справиться с этим в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



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