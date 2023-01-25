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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

«Реал Сосьедад» уверенно выиграл последние пять матчей, команда очень мало пропускает, нашла свою игру. Есть опытные футболисты, которые могут менять ритм игры: владеть мячом, играть в контратаки. Очень сбалансированный и сильный коллектив. Не зря он идёт в чемпионате на третьем месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» выигрывает последние матчи. Но сейчас она не выглядит свежо после всех перелётов и Суперкубков. Каталонцы выглядят уставшими. При этом «Барса» умеет играть на результат, не боится доводить дело до овертайма или пенальти.

Я не удивлюсь, если в основное время будет ничья и всё решится в концовке. Явного фаворита здесь я просто не вижу.

Учитывая, что «Барса» уставшая, а «Сосьедад» отлично играет в обороне, голов много не жду», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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