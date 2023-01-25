«Ноттингем Форест» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» в один гол за 3.50.



«Ноттингем Форест» неплохо вернулся с каникул и начал более активно набирать очки в чемпионате. Команда стала выглядеть интереснее в атаке и более собранно в защитных построениях. У коллектива есть неплохой гандикап перед зоной вылета, и он вполне способен побороться в Кубке лиги за место в следующем раунде, несмотря на качество предстоящего оппонента.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Манчестер Юнайтед» хорош в нынешнем розыгрыше АПЛ, реально претендует на зону Лиги чемпионов по итогам сезона и по делу идёт в топ-4 таблицы. Однако в последних турах «красные дьяволы» несколько сбавили темп и взяли лишь один балл в двух матчах, потратив немало сил в этот период. Это может привести к ротации в кубковом противостоянии, что повысит шансы противника на успех.



На мой взгляд, в этой паре не всё так просто, как кажется на бумаге. Да, гостевой коллектив считается фаворитом поединка, но лёгкой прогулки у манкунианцев, как по мне, не будет. «Ноттингем Форест» однозначно навяжет конкуренцию, но я считаю, что класс «красных дьяволов» возьмёт своё и они минимально одержат верх», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



Личка объяснил, почему отказался возглавить «Краснодар».



Аршавин оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом Англии.



«Манчестер Юнайтед» продаст Магуайра летом.