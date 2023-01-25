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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на «зелёное дерби» КХЛ

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на «зелёное дерби» КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.60.

«Если вынести за скобки нелогичное поражение от «Сибири» 14 января, то у «Ак Барса» после Нового года восемь побед в восьми матчах и одна пропущенная шайба в среднем за игру. Можно безошибочно спрогнозировать, что в предстоящем «зелёном дерби» будет типичный «низовой» счёт — соперники точно не забьют больше пяти шайб на двоих.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Оба соперника утомлены плотным календарём и большим числом матчей от ножа. А при среднем темпе легче будет команде Билялетдинова. Пересиживать соперника в обороне, не раскрываясь и карауля свой шанс, этот тренер умеет чуть ли не лучше всех в КХЛ. Тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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