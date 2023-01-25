«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.94.



«Соперники подошли к отчётному матчу с диаметрально противоположными результатами. У «Салавата» четыре поражения подряд, а у «Ак Барса» — четыре победы. Уфимцы забивают крайне мало (семь шайб в четырёх матчах), казанцы ещё меньше пропускают (три шайбы в четырёх матчах). «Большие татары» явно идут по восходящей, пик которой, зная Зинэтулу Хайдяровича, следует ждать где-то ко второму этапу плей-офф. Куда идёт «Салават», непонятно никому, включая, кажется, даже его собственный тренерский штаб.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В общем, всё настолько на стороне гостей, всё кажется настолько понятным и очевидным, что это начинает вызывать смутные сомнения. Да-да, те самые («У Шпака – магнитофон, у посла – медальон»), когда предъявить некому и нечего, но подспудно понимаешь, что тут что-то неладно.



Поэтому начнем издали — со счёта. Думаю, много шайб не будет, «Салават» забивать вроде бы разучился, «Ак Барс» забивать много снова отучил Билялетдинов. Полагаю, что тотал выше 6.5 точно не залезет. А вот что касается победителя… Ну ладно, хочется вам победителем «больших татар» — можете ставить на них. Но мой прогноз будет таким: я считаю, что в предстоящем матче «Салават Юлаев» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Слишком уж демонстративно всё указывает на победу казанцев», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



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