СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.
Ставка: ТБ 5.5 за 2.05.
«Неделю назад ЦСКА в уверенном стиле переиграл питерцев, но теперь армейское дерби выиграет уже команда с Невы. Во-первых, тренерский штаб СКА провёл серьёзный разбор полётов – игрокам объяснили, как можно и как нельзя играть против самого принципиального соперника. Во-вторых, у команды Ротенберга будет больше сил. У неё был дополнительный день отдыха и менее тяжёлые матчи (в Череповце и Нижнем). Тогда как чемпионы серьёзно вымотались и в субботнем дерби, и в гостях у того же «Торпедо».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, тут зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Самая сильная линия у обеих команд – атака, самая слабая – вратари. Неделю назад никто бы не удивился, если б в армейском дерби было забито 10 голов. На питерском льду тоже будет открытый хоккей. Тотал больше 5.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.05.
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