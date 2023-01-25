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«Ноттингем Форест» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

«Ноттингем Форест» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала Кубка Лиги «Ноттингем Форест» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.

«Ноттингем Форест» стал похож на команду, которая может находиться в АПЛ. Много времени ушло у Стивена Купера на то, чтобы сварганить из новых игроков хорошую команду. После прошлого сезона в Чемпионшипе у нового наставника оказалось 23 новых игрока. Мало кто сомневался в целесообразности такого пополнения. Сейчас уже можно говорить о формировании неплохого состава. В организации команда прибавила за последние пару месяцев. В эффективности есть положительные движения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После чемпионата мира «Ноттингем Форест» проиграл всего один раз. Это была игра с «МЮ» (0:3). Как раз это был единственный матч, где была видна разница в классе. В остальных матчах с более сильными командами «Ноттингем» держался достойно и не проигрывал.

«МЮ» можно назвать одной из самых симпатичных команд в АПЛ. В целом у тен Хага всё получается. Есть свои недочёты, и до идеала ещё далеко, но пока не идёт ни в какое сравнение с «МЮ» прошлых сезонов. Поражение от «Арсенала» было звонким, пропустили три мяча, но в целом команда выглядела достойно. Физически команда выглядит неплохо, а Рашфорд забил уже девять мячей в последних девяти матчах.

Не думаю, что «МЮ» в этом матче будет рвать и метать. При таком графике важно не переусердствовать, тем более что есть и второй матч. Думаю, будет обычная победа на классе. Главное — добыть положительный результат перед ответной игрой», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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