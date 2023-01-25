«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».



Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 1.51.



«Ещё один матч из разряда «Хоть сам ложись». Причём, что примечательно, каждому из соперников нужна не просто победа, а победа в основное время. Потому что играют прямые конкуренты, и отдавать сопернику даже очко весьма чревато. Поэтому резня на площадке будет ещё та, и брать пленных никто не станет.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Ещё до предыдущего тура куда более весомым смотрелся «Нефтехимик». Дома «химиками» были последовательно унасекомлены «Салават Юлаев» и «Авангард». Неужели такая команда не справится с каким-то «Амуром»? Но в предыдущем туре хабаровчане отыгрались в Новосибирске с «минус 3» — да как отыгрались, победив в итоге «плюс два» действующего лидера конференции. И это стало уже третьей победой «Амура» подряд. Правда, в двух предыдущих матчах был повержен «Адмирал», явно в последнее время подсевший.



Иными словами, никого особого преимущества «Нефтехимика» не просматривается, кроме родных трибун. Которые, можно не сомневаться, будут переполнены и станут болеть, как никогда. Думаю, при прочих равных это вполне может стать той травинкой, которая переламывает хребет верблюду.



Предполагаю матч, не слишком обильный на голы: всё-таки цена его крайне высока, и соперники будут сверхосторожны. Думаю, выше 6,5 тотала не улетит. А по итогам, предположу, хозяева всё-таки отожмут два очка, хоть и далеко не факт, что у них это получится в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



Овечкин: не буду говорить, что я на 100% здоров.



Овечкин обогнал Гретцки и стал рекордсменом НХЛ по голам на выезде.



Андрей Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувера» с «Чикаго».