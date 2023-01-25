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СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.98.

«Великое противостояние двух армейских коллективов, шестую серию которого мы и ждём. Она происходит уже в нормальное время, когда всё вернулось на круги своя и обе команды находятся на вершине таблицы. После пяти прошедших игр счёт 3-2 в пользу ЦСКА, а по набранным очкам — 7-4, то есть почти в два раза. СКА перед столь ответственным матчем отдыхал на двое суток больше, и календарь тут совсем ни при чём. Нет, совсем ни при чём! И матч пройдёт в Санкт-Петербурге, где в текущем сезоне пока ничья – 1-1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе очки особо не нужны ни москвичам, ни питерцам. По крайней мере, такой животрепещущей в них необходимости, как, скажем, у «Северстали» или «Трактора», конечно же, нет. Да очки в таком противостоянии — вообще дело десятое, тут главное — принцип и идея. Умыть конкурента и будущего соперника по финалу конференции – нет халвы слаще ни для ЦСКА, ни для СКА. А раз так, то обе команды будут играть в весьма осмотрительный, но отнюдь не закрытый хоккей. Нам следует ожидать среднего количества заброшенных в обе стороны шайб, и тогда тотал почти наверняка превысит 5,5. Вы спросите, кто же в итоге победит? Думаю, что в основное время — никто. Соперники достойны друг друга. Оба сейчас потихоньку разгоняются к плей-офф, у обоих есть проблемы, но у обоих такие лавки, что можно решить кадровые проблемы доброй половины лиги.

Итак, мой прогноз: ничья в основное время. Упорная, упёртая и в какой-то мере даже взаимоумученная, но весёлая. Что-нибудь вроде 3:3 или даже 4:4. Потом, конечно, кто-то обязательно победит. Скорее всего, это будет СКА, потому что ЦСКА продолжает играть овертаймы без вратаря. Но это будет уже потом, и там большая вероятность срабатывания случайности. А ничья в основное время удовлетворит всех и по самую плешь, а значит, её вероятность достаточно высока», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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