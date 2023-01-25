«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад».



Ставка: победа «Барселоны» в один мяч за 3.50.



«Барселона» продолжает «собирать скальпы» в чемпионате, уверенно лидирует в таблице и смотрится очень здорово по всем параметрам. В прошлом туре клуб минимально одолел дома «Хетафе» и сохранил немало сил на кубковое противостояние. В родных стенах каталонцы практически неуязвимы в этом сезоне, и баскам будет очень непросто даже забить, не говоря уже о чём-то большем.



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Что касается самого «Реала Сосьедад», то в этом розыгрыше Примеры команда выглядит очень симпатично по качеству футбола и радует стабильностью. Серия побед клуба достигла семи матчей во всех турнирах, баски сейчас находятся на ходу. Однако конкурировать на поле гранда испанского футбола будет непросто, даже с учётом возможной ротации в стане соперника.



На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение принимающей стороне. «Барселона» крайне хороша в этом сезоне и дома почти не допускает осечек. Да, баски однозначно поборются и так просто путёвку в полуфинал не отдадут. Однако я считаю, что в непростой борьбе сине-гранатовые смогут вырвать победу и пройдут в следующий раунд», — сказал Мостовой.



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