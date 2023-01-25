Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» в один мяч за 3.50.

«Барселона» продолжает «собирать скальпы» в чемпионате, уверенно лидирует в таблице и смотрится очень здорово по всем параметрам. В прошлом туре клуб минимально одолел дома «Хетафе» и сохранил немало сил на кубковое противостояние. В родных стенах каталонцы практически неуязвимы в этом сезоне, и баскам будет очень непросто даже забить, не говоря уже о чём-то большем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самого «Реала Сосьедад», то в этом розыгрыше Примеры команда выглядит очень симпатично по качеству футбола и радует стабильностью. Серия побед клуба достигла семи матчей во всех турнирах, баски сейчас находятся на ходу. Однако конкурировать на поле гранда испанского футбола будет непросто, даже с учётом возможной ротации в стане соперника.

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение принимающей стороне. «Барселона» крайне хороша в этом сезоне и дома почти не допускает осечек. Да, баски однозначно поборются и так просто путёвку в полуфинал не отдадут. Однако я считаю, что в непростой борьбе сине-гранатовые смогут вырвать победу и пройдут в следующий раунд», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

Личка объяснил, почему отказался возглавить «Краснодар».

Аршавин оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом Англии.

«Манчестер Юнайтед» продаст Магуайра летом.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023