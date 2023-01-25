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СКА — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ бесплатно, прямая трансляция игры 25 января

СКА — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ бесплатно, прямая трансляция игры 25 января
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25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.13. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 3.20.

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно с коэффициентом 12.5.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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