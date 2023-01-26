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«Реал» — «Атлетико»: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Испании

«Реал» — «Атлетико»: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Испании
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26 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу команды Карло Анчелотти в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97, а шансы «Атлетико» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.86.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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