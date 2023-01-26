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СКА — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

СКА — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА играл на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Даррен Диц с передач Максима Соркина и Михаила Григоренко. На 18-й минуте периода Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина восстановил равенство в счёте.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте третьего периода второй гол СКА забил Эмиль Галимов с передач Андрея Педана и Игоря Ожиганова. Окончательный счёт в матче на последней минуте матча установил Никита Гусев.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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