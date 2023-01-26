«Барселона» — «Реал Сосьедад»: результат матча Кубка Испании, кто вышел в полуфинал, счёт

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Матч прошёл в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой каталонского клуба со счётом 1:0.
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Победный гол в матче на 52-й минуте забил Усман Дембеле. Отметим, с 40-й минуты гости играли в меньшинстве после того, как Брайс Мендес получил прямую красную карточку.
Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю идёт «Атлетик» (23).
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