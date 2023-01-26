«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск.
Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 1.65.
«Несмотря на то что минчане проиграли третий матч подряд, они всё-таки ужом вкрутились на восьмое место Западной конференции, то есть в зону плей-офф. В предыдущем туре минчане против «Спартака» не проседали в концовке матча, даже сумели отыграться. Но если они и дальше будут чувствовать в овертайме ЦСКА и играть без вратаря, то ничего хорошего им не светит.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но на момент написания прогноза «зубры» в зоне плей-офф и по этой причине вправе считать «Куньлунь», которому плей-офф не светит, «своим клиентом». То есть обыгрывать китайских товарищей, несмотря на третий выездной матч подряд и на три предыдущих поражения.
В минусы минчанам можно занести тот факт, что «Куньлунь» нынче играет легко и свободно, совсем не заморачиваясь результатом. Китайцы не рвут корму, когда проигрывают, но и палец в рот им класть нельзя – отхватят по локоток вместе с двумя очками. В текущем сезоне соперники обменялись гостевыми победами, что тоже можно считать на руку минчанам, которые на этот раз играют на выезде.
Учитывая вышеизложенное и два сыгранных междусобойчика, можно предположить достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом от 5.5 и выше. Предположу, что «Куньлунь», которому давно уже нечего терять, наберёт в этом междусобойчике минимум одно очко, то есть не продует в основное время. А там, глядишь, и обидит сябров», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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