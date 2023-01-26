Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 1.65.

«Несмотря на то что минчане проиграли третий матч подряд, они всё-таки ужом вкрутились на восьмое место Западной конференции, то есть в зону плей-офф. В предыдущем туре минчане против «Спартака» не проседали в концовке матча, даже сумели отыграться. Но если они и дальше будут чувствовать в овертайме ЦСКА и играть без вратаря, то ничего хорошего им не светит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но на момент написания прогноза «зубры» в зоне плей-офф и по этой причине вправе считать «Куньлунь», которому плей-офф не светит, «своим клиентом». То есть обыгрывать китайских товарищей, несмотря на третий выездной матч подряд и на три предыдущих поражения.

В минусы минчанам можно занести тот факт, что «Куньлунь» нынче играет легко и свободно, совсем не заморачиваясь результатом. Китайцы не рвут корму, когда проигрывают, но и палец в рот им класть нельзя – отхватят по локоток вместе с двумя очками. В текущем сезоне соперники обменялись гостевыми победами, что тоже можно считать на руку минчанам, которые на этот раз играют на выезде.

Учитывая вышеизложенное и два сыгранных междусобойчика, можно предположить достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом от 5.5 и выше. Предположу, что «Куньлунь», которому давно уже нечего терять, наберёт в этом междусобойчике минимум одно очко, то есть не продует в основное время. А там, глядишь, и обидит сябров», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Илья Самсонов повторил рекорд «Торонто» 52-летней давности.

Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.30.

Жамнов: Овечкин объединяет людей вопреки политике.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 2.60.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023