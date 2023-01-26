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«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании

«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.86.

«Реал» неплохо смотрится в последних матчах, сумел выбить из Кубка Испании крепкий «Вильярреал» и одолел «Атлетик» в рамках чемпионата, уверенно сыграв в обороне. Команда, несмотря на не самые лучшие показатели в Примере, серьёзно отнесётся к кубковым матчам и стоит ждать от «сливочных» основного состава на мадридское дерби.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Атлетико», то здесь всё тоже достаточно бодро. Коллектив выглядит очень здорово в январе, не пропускает два матча кряду, добыл две убедительные победы и так просто путёвку в полуфинал соседям по городу не отдаст. Вероятнее всего, «матрасники» тоже прибудут в боевом составе, что увеличит градус противостояния.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать равной борьбы и у сторон примерно одинаковые шансы на победу. Оба коллектива находятся в хорошем тонусе и будут настроены решительно. Да, «Реал» играет дома, но «Атлетико» в последнее время несколько солиднее по качеству игры. Считаю, что схватка пройдёт в обоюдных выпадах и не выявит победителя в основное время», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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