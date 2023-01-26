«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.86.
«Реал» неплохо смотрится в последних матчах, сумел выбить из Кубка Испании крепкий «Вильярреал» и одолел «Атлетик» в рамках чемпионата, уверенно сыграв в обороне. Команда, несмотря на не самые лучшие показатели в Примере, серьёзно отнесётся к кубковым матчам и стоит ждать от «сливочных» основного состава на мадридское дерби.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Атлетико», то здесь всё тоже достаточно бодро. Коллектив выглядит очень здорово в январе, не пропускает два матча кряду, добыл две убедительные победы и так просто путёвку в полуфинал соседям по городу не отдаст. Вероятнее всего, «матрасники» тоже прибудут в боевом составе, что увеличит градус противостояния.
На мой взгляд, в этой паре стоит ждать равной борьбы и у сторон примерно одинаковые шансы на победу. Оба коллектива находятся в хорошем тонусе и будут настроены решительно. Да, «Реал» играет дома, но «Атлетико» в последнее время несколько солиднее по качеству игры. Считаю, что схватка пройдёт в обоюдных выпадах и не выявит победителя в основное время», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
Трансфер Дзюбы в «Пари НН» под угрозой срыва из-за публикаций в СМИ.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
«Лион» заинтересован в Изидоре.
Прогноз на матч «Гронинген» — «Камбюр» с коэффициентом 3.25.
- 26 января 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 25 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00