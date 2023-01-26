«Сочи» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Витязь».
Ставка: победа «Витязя» в матче за 1.44.
«После грандиозной победы над «Магниткой», остановившей супергигантскую серию из сплошных поражений, сочинцы проиграли еще трижды. Понятно, что им давно уже ничего не светит (точнее, не светило с самого начала), но изредка выигрывать все равно нужно. Конечно, можно грохнуть очередного олигарха, но олигархи уже потихоньку выходят на финишную прямую, таких штормящих, как «Магнитка», уже почти не осталось, поэтому надо обыгрывать кого-то попроще. И «Витязь» в этом случае весьма подходящий вариант.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но и сами сочинцы — еще более подходящий вариант для «Витязя». Который в предыдущем туре уступил в Ярославле. В принципе, ничего страшного не случилось, но «Спартак»-то два очка в предыдущем туре и минчан вымучил. Он еще не поджигает «Витязю» пятки, но если разбрасываться очками на Черноморском побережье, то может и начать.
Стало быть, биться будут оба соперника, но так, чтобы на разрыв аорты, никто. У сочинцев есть Мичков, у «Витязя» — неплохая играющая команда, умеющая в том числе толково обороняться. Поэтому можно считать, что силы соперников приблизительно равны. В трех предыдущих междусобойчиках «Витязь» выиграл, минимальное количество заброшенных шайб при этом было пять, поэтому ждем нечто подобное. То есть тотала от 4,5 и выше и гостевых два очка «Витязя», набранных любым доступным способом, включая самые экзотические, вроде 35-го буллита», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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