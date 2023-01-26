«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.



«На повестке дня у нас дерби Мадрида. «Реал» сыграет против «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании. Многие уже хоронили «Реал», но команда Анчелотти восстает. Ключевой была победа над «Вильярреалом», когда удалось победить при счете 0:2 по ходу матча.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В последнем туре Примеры «Реал» не был слишком хорош, но не пропустил и победил на выезде «Атлетик». График сложных матчей продолжается. Сейчас есть и травмированные, поэтому обойма не полная у Карло Анчелотти. Но «Реал» всегда показывал, что характер у команды есть.



«Атлетико» сейчас хорош. В прошлом туре обыграл «Вальядолид» со счетом 3:0, а первый тайм был просто превосходным. Ярко выглядел в атаке и надежно в обороне. До этого была победа над «Леванте» в Кубке Испании (2:0).



На «Сантьяго Бернабеу» «Атлетико» не выигрывал уже с 2016 года, а когда матчи проходили на базе «Реала», то и забить не удавалось. В первом круге Примеры «Реал» на выезде выиграл со счетом 2:1.



Сложный матч для прогноза, тем более что на кону стоит выход в полуфинал Кубка. Наверняка Анчелотти подготовит что-то интересное, у Симеоне есть свои задумки.



Думаю, что игра будет малорезультативной, поэтому в первую очередь можно рассмотреть вариант ТМ (2,5). Мне кажется, что все может решить один гол, ну, максимум два. Еще я добавил бы ставку тотал 1-2 гола. Все это, исходя из того, что я видел в последних матчах этих команд. Может быть, будет ничья, дополнительное время и пенальти», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.22.



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